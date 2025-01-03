Надежда на Трампа, успех на Курщине и "корейская ошибка путина" – большое интервью Зеленского

https://racurs.ua/n202770-nadejda-na-trampa-uspeh-na-kurschine-i-koreyskaya-oshibka-putina-bolshoe-intervu-zelenskogo.html

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Обраний президент США Дональд Трамп може бути вирішальним у війні росії та України. Володимир Зеленський вважає його «сильним та непередбачуваним», тож він може допомогти зупинити владіміра путіна.

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Про це президент України сказав у спільному з першою леді інтерв’ю марафону «Єдині новини».

Гаряча стадія війни може закінчитися достатньо швидко, якщо Трамп буде сильним у своїй позиції. Бажано, щоб ця позиція співпадала з європейськими колегами. І також, щоб план, який запропонує Трамп, співпадав з баченням України, — сказав Зеленський в інтерв’ю телемарафону 2 січня.

Він також повідомив, що будь-які гарантії безпеки без США — це слабкі гарантії безпеки для України.

Якщо ми візьмемо ізраїльські гарантії безпеки, то таких гарантій Україні поки що ніхто не пропонував. Справедливий мир для нас — розуміння, що ми в ЄС, що в нас є потужні, сильні гарантії безпеки, які унеможливлять повернення путіна. НАТО — найкращий варіант для нас, ми боремося за це. Трамп мені сказав телефоном: «Одним із перших візитів я очікуватиму на ваш». Він сказав: «Для мене пріоритет — завершити війну, і я буду це робити». Думаю, після інавгурації буде в нас зустріч, — повідомив Зеленський.

Він вважає, що у Трампа будуть контакти і з росіянами. Вони вивчатимуть багато різних деталей, хто на що готовий. Таким буде перший період. Наступні кроки мають привести до припинення гарячої стадії війни.

Дипломатично повернути все, якщо дипломатія буде працювати. Але я не думаю, що путін цього хоче.

Президент прокоментував також операцію ЗСУ на Курщині. Її він вважає сильним козиемр у всіх переговорах. Зеленський сказав, що операція справила велике враження на країни Глобального Півдня, які були переконані, що росія непереможна.

І тут Україна на території рф дає відсіч і утримує захоплені території понад чотири місяці. росія збільшує контингент і нічого зробити не може. Росіяни повідомили розвідкам Глобального Півдня: «Повірте, за два місяці будуть окуповані Суми». Україна зірвала три операції росії з окупації Харкова, Сум і Запоріжжя. Держава це пройшла у 2024 році, — розповів глава держави.

Він також вважає, що залучення північнокорейського контингенту у війну — це тактична помилка росії, і побажав їм їх якомога більше.

12 тисяч північнокорейців, які прийшли зі зброєю — не змогли нічого зробити. Усе це працює проти росії і є сильним аргументом для нас.

Зеленського запитали також про кількість випадків СЗЧ в ЗСУ у 2024 році збільшилася, але з початку осені — почала зменшуватись. Дезертирство в армії, на його думку, пов’язане з втомою бійців від тривалої війни:

Коли люди втомлюються — потрібне збільшення ротацій. Завдяки чому? Завдяки збільшенню резервів. Резервів не так багато. Чому? Бо не все доїхало, щоб укомплектувати резерви.

На Сході зараз дуже складно, сказав президент. Там набагато більша присутність ворога, ніж на інших напрямках. Там зосереджені головні бригади рф.

Не вистачало резервів та ротації, тому те, що вони тиснуть на хлопців, які втомлені — також факт. Зробимо все, щоб у січні стабілізувати фронт.

Торкнувся президент й теми виборів. Про них, за його словами, ніде не говорять, крім росії, і лише деякі говорять в Україні.

У росії дуже хочуть виборів в Україні, щоб підтримувати трек про «нелегітимність» президента України. Під час воєнного стану виборів бути не може, або нам треба змінювати законодавство. Поки не буде обрано нового президента, президент виконує свої обов’язки. І президент, і парламент є легітимною владою, поки не з’явиться новий президент або новий парламент. Якщо нам вдасться у 2025 році і ми зможемо отримати завершення гарячої стадії війни в сильній позиції для України, то після цього можна думати про скасування воєнного стану. Потім парламент може підтримати ту чи іншу дату виборів. Чекати роками виборів не потрібно.

Зеленський також говорив про ймовірне повернення українців додому.

Він переконує, що після завершення війни чи її гарячої стадії більша частина людей почне повертатися.

Деякі європейські лідери мені кажуть: «ви їм скажіть — «повертайтеся», а я кажу: «давайте так: трішки більше ППО, і я скажу — «повертайтесь всі». Я буду повертати всіх, а не тих, хто у вас не працює". А вони кажуть «ні, ті, що у нас працюють — нехай працюють, а ця частина хай повертається».

Якщо не буде воєнного стану, це означає, що Україна витрачатиме гроші на відновлення держави. «Заллється» велика маса грошей на відновлення. За роботою приїдуть люди.