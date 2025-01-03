Ночью над Украиной сбили 60 из 93 российских беспилотников

https://racurs.ua/n202773-nochu-nad-ukrainoy-sbili-60-iz-93-rossiyskih-bespilotnikov.html

Ракурс

У ніч з 2 на 3 січня над Україною збили 60 російських безпілотників.

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Завдяки активній протидії Сил оборони, ще 26 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків, один з них — в повітрі.

Всього противник запустив у наш бік 93 БПЛА цієї ночі.

Повітряні цілі знешкодили у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській областях.

Були кілька влучань по приватних підприємствах та багатоквартирних будинках на Донеччині та Чернігівщині. Також збиті дрони завдали шкоди і на Київщині, де є загиблий та четверо постраждалих, пошкоджено приватні будинки та авто і у Києві, де одна жінка травмована, втім без пожеж.