лукашенко заявил о возможности использовать военных для "порядка" на президентских выборах

https://racurs.ua/n202784-lukashenko-zayavil-o-vozmojnosti-ispolzovat-voennyh-dlya-poryadka-na-prezidentskih-vyborah.html

Ракурс

Білоруський диктатор олександр лукашенко заявив про можливість використовувати військових для «порядку» на президентських виборах 26 січня.

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Про це він висловився третього січня на зустрічі з головами виконкомів, пише пропагандистьке державне медіа «БелТА».

Де треба, міліцію, де треба, військових сміливо підключайте. Так, щоб був порядок, — сказав Лукашенко, зазначивши, що «негідники» за кордоном уже «піддавлюють наших членів комісій, особливо керівництво».

Лукашенко додав, що білоруські опозиціонери, які живуть за кордоном, уже почали закликати громадян голосувати «проти всіх». Він запропонував білорусам, що поїхали, повернутися в республіку і самим брати участь у виборах, оскільки «з-за кордону легко в’якати».

Раніше диктатор з Мінська заявляв, що закриє у білорусі доступ до інтернету у разі повторення протестів.

Восени 2024 року частина білоруської опозиції закликала бойкотувати президентські вибори 26 січня. З таким закликом виступили партії «Народна Грамада» Миколи Статкевича, «Білоруська християнська демократія», оргкомітет зі створення партії «Країна для життя», а також рух «Вільна Білорусь». При цьому Офіс Світлани Тихановської заявив про необхідність голосувати «проти всіх».

За даними «Репортерів без кордонів», у білорусі в ув’язненні у 2024 році перебувало 40 журналістів, країна посіла четверте місце у світі за цим показником, випередивши росію. Крім того, за підрахунками правозахисного центру «Вясна», з 2022 року в республіці заочно засудили 112 осіб. Майже всі справи були політично мотивовані, а їхніми фігурантами стали активісти, журналісти, політики та громадські діячі.

«Вибори» президента відбудуться 26 січня. ЦВК білорусі зареєструвала чотирьох конкурентів лукашенка.