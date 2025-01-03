В Украине стало больше приговоров за запуск фейерверков и салютов во время войны

https://racurs.ua/n202785-v-ukraine-stalo-bolshe-prigovorov-za-zapusk-feyerverkov-i-salutov-vo-vremya-voyny.html

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В Україні більшає вироків за запуск феєрверків та салютів. Штрафи до 34 тисяч гривень можна отримати за салюти на святкуванні.

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Про це пише Опендатабот.

44 вироки за запуск феєрверків отримали українці від 24 лютого 2022 року, за даними «Бабусі». Більшість з них — це штрафи, втім наявні як умовні, так й реальні терміни за ґратами. Найбільше вироків винесено у Києві та Дніпропетровській області.

Кількість «невдалих» запусків феєрверків зростала рік до року. Якщо у 2022 році було зафіксовано всього 5 прецедентів, то у 2023 році додалося 17 справ, а у 2024 — 22. 52% вироків — це реальні карні справи. У решті випадків суд призначав штрафи та умовні покарання (виправні роботи тощо).

Ще від початку повномасштабного вторгнення українцям заборонили користуватися піротехнічними засобами. А вже 6 листопада 2023 року набув чинності закон № 7438, який забороняє використовувати та розповсюджувати більшість салютів, феєрверків та петард. Саме тоді українців почати активно притягувати до відповідальності.

Найбільше святкувань з феєрверками за три роки відбулося у Києві — 11 вироків. Далі Дніпровщина та Одещина — 6 та 5 справ відповідно.

Загалом за використання піротехніки в Україні під час війни зазвичай карають штрафами. Залежно від обставин та тяжкості порушення, суди призначали різні штрафи: від 54 грн до 34 000 грн. Останній штраф за запуск феєрверків у 2024 році був призначений 31 жовтня на Харківщині — 85 грн.

Проте був випадок, коли на Полтавщині за запуск піротехнікою порушнику присудили 40 годин громадських робіт. Так сталося, тому що підсудний раніше вже притягувався до адміністративної відповідальності — суд визнав це обтяжуючою обставиною.

Інший чоловік з Миколаєва розпочав 2024 рік з умовним терміном на рік через те, що запустив салют під час повітряної тривоги, чим налякав місцеве населення, яке почуло вибухи.

Ще серйозніше покарання отримав чоловік з Одеси у лютому 2023 року — ув’язнення на 5 років та 3 місяці. В цьому випадку вирішальну роль зіграв уже наявний умовний термін у зловмисника.