Дрова и пункты обогрева предложили власти Приднестровья жителям так называемой республики

https://racurs.ua/n202811-drova-i-punkty-obogreva-predlojili-vlasti-pridnestrovya-jitelyam-tak-nazyvaemoy-respubliki.html

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Президент невизнаного «Придністров'я» Василь Красносельський запропонував жителям республіки зігріватися дровами, оскільки там зникло газопостачання.

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Також він повідомив, що у Придністров’ї діють пункти обігріву.

Нагадаємо, 1 січня Україна офіційно зупинила транспортування російського газу своєю територією.

У невизнаному Придністров’ї відмовились від допомоги Молдови у закупках газу на європейських ринках, чекаючи, що російський «Газпром» відновить поставки.

У відповіді, надісланій 2 січня, так звана «влада» Придністров’я відхилила пропозицію, заявивши, що вона призведе до закупівлі газу за «вищими і нестабільними» цінами.

Раніше «Молдовагаз» запропонувала керівництву придністровського «Тираспольтрансгазу» допомогу у закупівлі газу через європейські платформи після того, як регіон з 1 січня опинився без постачання російського газу.

У Придністров’ї почались аварійні відключення світла через зростання навантаження на електромережі, що викликане відключенням опалення

Придністровський оператор мережі «Єдині розподільчі електромережі» (ЕРЭС) повідомив, що споживання електроенергії населенням зросло у 1,5 — 2 рази. Водночас ремонтувати пошкодження їздять 12 аварійних бригад.

Тим часом У Молдові вдвічі зростають тарифи на електроенергію. Очікуване рішення з огляду на те, що постачання електрики з Придністров’я скоротилося. Проте варто розглянути наслідки.

Зростання тарифів може вдарити по рейтингах проєвропейської влади у Молдові, передусім по правлячій партії PAS. Натомість рейтинги проросійських сил зростуть.

У 2025 році у Молдові пройдуть парламентські вибори. Становлення проросійського уряду у Молдові є негативним для України та нашої нацбезпеки, а також для євроінтеграції.