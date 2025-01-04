Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Будапешт прокомментировал решение Польши не приглашать венгерского посла на церемонию в ЕС

Будапешт прокомментировал решение Польши не приглашать венгерского посла на церемонию в ЕС

4 янв 2025, 14:55
999

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що, не запросивши угорського посла на церемонію з нагоди головування в ЄС, Польща вчинила «по-дитячому»


.

Патетично й по-дитячому — це єдині слова, якими я можу описати це рішення, — зазначено в заяві.

Польща не запросила Орбана і посла Угорщини на церемонію з нагоди головування в ЄС, яка відбудеться у Гданську. Польща з 1 січня 2025 року головує в Раді ЄС.

Причиною стало надання Будапештом політичного притулку обвинуваченому в корупції колишньому заступнику міністра юстиції Марціну Романовському. У Польщі він під розслідуванням у звинуваченнях у зловживанні державними коштами.

Коли ми запрошували гостей на наш гала-вечір майже місяць тому, ми запросили весь дипломатичний корпус. Але після ситуації з Романовським міністр (закордонних справ Польщі) Сікорський вирішив, що посол Угорщини не є бажаним гостем у театрі сьогодні, — повідомила заступниця польського міністра з європейських справ Магдалена Собков’як-Чарнецька.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров