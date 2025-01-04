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Будапешт прокомментировал решение Польши не приглашать венгерского посла на церемонию в ЕС
Будапешт прокомментировал решение Польши не приглашать венгерского посла на церемонию в ЕСhttps://racurs.ua/n202817-budapesht-prokommentiroval-reshenie-polshi-ne-priglashat-vengerskogo-posla-na-ceremoniu-v-es.htmlРакурс
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що, не запросивши угорського посла на церемонію з нагоди головування в ЄС, Польща вчинила «по-дитячому»
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Патетично й по-дитячому — це єдині слова, якими я можу описати це рішення, — зазначено в заяві.
Польща не запросила Орбана і посла Угорщини на церемонію з нагоди головування в ЄС, яка відбудеться у Гданську. Польща з 1 січня 2025 року головує в Раді ЄС.
Причиною стало надання Будапештом політичного притулку обвинуваченому в корупції колишньому заступнику міністра юстиції Марціну Романовському. У Польщі він під розслідуванням у звинуваченнях у зловживанні державними коштами.
Коли ми запрошували гостей на наш гала-вечір майже місяць тому, ми запросили весь дипломатичний корпус. Але після ситуації з Романовським міністр (закордонних справ Польщі) Сікорський вирішив, що посол Угорщини не є бажаним гостем у театрі сьогодні, — повідомила заступниця польського міністра з європейських справ Магдалена Собков’як-Чарнецька.
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