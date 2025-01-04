Будапешт прокоментував рішення Польщі не запрошувати угорського посла на церемонію в ЄС

https://racurs.ua/ua/n202817-budapesht-prokomentuvav-rishennya-polschi-ne-zaproshuvaty-ugorskogo-posla-na-ceremoniu-v-ies.html

Ракурс

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що, не запросивши угорського посла на церемонію з нагоди головування в ЄС, Польща вчинила «по-дитячому»

.

Патетично й по-дитячому — це єдині слова, якими я можу описати це рішення, — зазначено в заяві.

Польща не запросила Орбана і посла Угорщини на церемонію з нагоди головування в ЄС, яка відбудеться у Гданську. Польща з 1 січня 2025 року головує в Раді ЄС.

Причиною стало надання Будапештом політичного притулку обвинуваченому в корупції колишньому заступнику міністра юстиції Марціну Романовському. У Польщі він під розслідуванням у звинуваченнях у зловживанні державними коштами.