Тактику оккупантов под Покровском раскрыли в ОСУО «Хортица». Карта: DeepState

https://racurs.ua/n202825-taktiku-okkupantov-pod-pokrovskom-raskryli-v-osuo-hortica.html

Ракурс

Окупанти намагаються просочуватися малими групами під Покровськом Донецької області.

.

Тактику просування з просоченням російські війська намагаються перервати комунікації та логістичні ланцюжки Сил оборони України. Про це речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов 4 січня повідомив в ефірі телемарафону.

Для того, щоб це зробити, вони намагаються чіплятися малими групами в населених пунктах на південь від Покровська за принципом зачепилася мала група, закріпилася й підійшла наступна, — зазначив він.

Також Трегубов поінформував, що противник намагається обійти Покровськ і тому уникає міських боїв. А українські захисники б’ють по ворогу дронами та високоточною зброєю.

Нагадаємо, російська армія ще не дійшла до меж Покровська, але намагається охопити його через сусідні населені пункти й селища. Також ворог зосередив все наявне озброєння у районі міста. Тактика росіян полягає в тому, щоб обійти й оточити Покровськ.