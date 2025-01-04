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Ракурс
Тактику оккупантов под Покровском раскрыли в ОСУО «Хортица». Карта: DeepState

Тактику оккупантов под Покровском раскрыли в ОСУО «Хортица»

4 янв 2025, 18:49
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Окупанти намагаються просочуватися малими групами під Покровськом Донецької області.


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Тактику просування з просоченням російські війська намагаються перервати комунікації та логістичні ланцюжки Сил оборони України. Про це речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов 4 січня повідомив в ефірі телемарафону.

Для того, щоб це зробити, вони намагаються чіплятися малими групами в населених пунктах на південь від Покровська за принципом зачепилася мала група, закріпилася й підійшла наступна, — зазначив він.

Також Трегубов поінформував, що противник намагається обійти Покровськ і тому уникає міських боїв. А українські захисники б’ють по ворогу дронами та високоточною зброєю.

Нагадаємо, російська армія ще не дійшла до меж Покровська, але намагається охопити його через сусідні населені пункти й селища. Також ворог зосередив все наявне озброєння у районі міста. Тактика росіян полягає в тому, щоб обійти й оточити Покровськ.

Источник: Ракурс


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