Секретный арсенал в Тамбовской области рф. Фото: Атеш

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Ракурс

Партизани розвідали російський арсенал із ракетами та супутниками в Тамбовській області.

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Український агент проник на територію 28-го арсеналу Військово-космічних сил російської федерації біля населеного пункту Знам’янка-1 та провів розвідку зазначеного об'єкта. Про це рух опору «АТЕШ» 5 січня повідомив у Telegram.

Арсенал є військовим об'єктом підвищеної секретності. Зокрема, там зберігаються ракети, вимірювальна і пускова апаратура та супутники. А персонал виконує завдання зі зберігання та обслуговування діючої та демонтованої техніки космічного призначення.

Представники руху опору зібрали дані про активність на території арсеналу, техніку і транспорт, яким користуються співробітники. Також вдалося встановити більш детальну інформацію про особовий склад, зокрема їхні персональні дані.

Нагадаємо, на початку року українські партизани здійснили диверсію на залізниці біля ракетно-артилерійського складу у Тверській області рф. Цю ділянку колії ворог використовує для постачання на фронт боєприпасів з 23-го і 107-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони рф (ГРАУ), які є стратегічно важливими об'єктами для російської військової інфраструктури.