В декабре НБУ продал рекордную сумму валюты

https://racurs.ua/n202882-v-dekabre-nbu-prodal-rekordnuu-summu-valuty.html

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У грудні 2024 року Національний банк України в рамках валютних інтервенцій продав на ринку 5,3 млрд дол., а купив тільки $430 тис.

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Такий обсяг продажу валюти став абсолютним рекордом за весь час, перевищивши як минулі місяці повномасштабного вторгнення, так і попередні історичні піки під час коронакризи ($2,4 млрд у березні 2020 р.) та російського вторгнення на сході України ($3,2 млрд у жовтні 2014 р.), повідомили у Центрі економічної стратегії.

Валютні інтервенції дозволяють НБУ забезпечувати відносну стабільність курсу: гривня девальвує, але помірними темпами.

У грудні основною причиною великого продажу валюти стали рекордні місячні видатки загального фонду Держбюджету — 492 млрд грн. Попереднього грудня 2023 року основне збільшення видатків припало на закупівлю зброї та боєприпасів, що вимагає більшого імпорту та витрат валюти. Ймовірно, цього грудня ситуація була схожою.

Грудень також був місяцем рекордних надходжень іноземної фінансової допомоги ($9,2 млрд). Завдяки цьому можна очікувати, що золотовалютні резерви, які в листопаді становили $39,9 млрд, залишаться на достатньому рівні.