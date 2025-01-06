Трюдо ушел в отставку

https://racurs.ua/n202883-trudo-ushel-v-otstavku.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив 6 січня про свою відставку з посади лідера Ліберальної партії Канади.

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Він заявив, що залишиться на посаді премʼєр-міністра до обрання нового лідера Ліберальної партії.

Популярність Трюдо знизилася в останні місяці, його уряду оголосили серію вотумів недовіри. Він ообіцяв залишитися, щоб вести лібералів на вибори незабаром, але зіткнувся з подальшим тиском з боку обраного президента США Дональда Трампа, який погрожує запровадити 25-відсоткові податки на канадські товари.

Трюдо був головою Ліберальної партії з 2013 року, а премʼєром Канади — з 2015-го.

Джерела канадських ЗМІ пояснювали, що Трюдо вирішив оголосити про свою відставку перед загальнонаціональним з’їздом Ліберальної партії, який розпочнеться у середу. Там вирішуватиметься питання про переобрання партійного керівництва, і Трюдо, як вважають, хотів уникнути ситуації, коли власні однопартійці усунуть його з посади лідера.

Останнім часом Ліберальна партія помітно втратила популярність. Опитування громадської думки передбачають її поразку на загальних виборах, які пройдуть у 2025 році не пізніше жовтня.