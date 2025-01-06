Киев проигнорировал газовые переговоры в Евросоюзе

https://racurs.ua/n202886-kiev-proignoriroval-gazovye-peregovory-v-evrosouze.html

Ракурс

Консультації у Брюсселі щодо зупинки транзиту газу з рф через Україну скасовані.

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Про це 6 січня повідомили в уряді Словаччини.

Там заявили, що Єврокомісія скасувала зустріч, бо в ній не братиме участь українська сторона. Зустріч мала відбутися завтра, 7 січня — зараз сторони узгоджують іншу дату.

«Радіо Свобода» звернулося до Міненергетики України з проханням прокоментувати інформацію, відповідь буде опублікована, як тільки надійде.

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року українська ГТС працює без транзиту російського газу. Транспортування з точки входу «Суджа» на східному кордоні України до точок виходу на західному та південному кордонах припинено.

Це історичне рішення: вперше за пів століття російський газ перестав надходити до Європи через територію України. Росія щорічно постачала до Європи близько 15 млрд кубометрів газу через українську газотранспортну систему, зокрема до Словаччини та Австрії, залишаючись основним постачальником для цих країн.

Попри російські вкиди в соцмережах та медіа, жодних змін цін на газ для побутових споживачів не передбачається. Мораторій на підвищення тарифів для населення продовжує діяти. А подорожчання транспортування газу для промисловості істотно не вплине на економіку, переконує Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова.