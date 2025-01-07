Спецпосланник Трампа отложил визит в Киев

https://racurs.ua/n202893-specposlannik-trampa-otlojil-vizit-v-kiev.html

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Спецпосланець дональда Трампа по Україні Кіт Келлог відклав візит до Києва на час після інавгурації.

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Про це повідомляє Reuters.

Келлог планував відвідати Київ для зустрічі з українськими лідерами на початку січня. Його команда також готувала зустрічі з офіційними особами в інших європейських столицях, зокрема в Римі та Парижі.

Але поїздку відклали, тепер очікується, що Келлог приїде в Україну після того, як Трамп вступить на посаду, хоча дата візиту ще не визначена. Чому Келлог відкладає поїздку, наразі невідомо.

Спочатку він планував відвідати Київ, Рим та Париж на початку січня.