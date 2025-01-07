Минветеранов увольняет замминистра из-за ее скандала с подчиненным-ветераном

https://racurs.ua/n202900-minveteranov-uvolnyaet-zamministra-iz-za-ee-skandala-s-podchinennym-veteranom.html

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Мінветеранів оголосило про звільнення Руслани Величко-Трифонюк з посади заступниці міністра з питань європейської інтеграції.

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Це сталось після того, як ветеран, який працював у міністерстві, заявив про образи з боку керівництва. У відомстві заявили, що засуджують поведінку, яка принижує честь і гідність ветерана війни чи будь-якої людини і «жодні обставини не можуть бути виправданням»

У відомстві заявили, що засуджують поведінку, яка принижує честь і гідність ветерана війни чи будь-якої людини, незалежно від віку, статі, національності, соціального статусу тощо, і «жодні обставини не можуть бути виправданням». Крім того, призначено службову перевірку для виявлення фактів та обставин, про які зазначено в оприлюдненій інформації.

Також Кабінету міністрів надіслали документи на звільнення Руслани Величко-Трифонюк з посади заступниці міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції. Саме їй у соцмережах закидали приниження ветеранів.

Зазначимо, що відомий волонтер та ексвійськовий Євген Шибалов, який пройшов російський полон, заявив, що звільняється з Мінветеранів через приниження від керівництва.