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Ракурс
Минветеранов увольняет замминистра из-за ее скандала с подчиненным-ветераном

Минветеранов увольняет замминистра из-за ее скандала с подчиненным-ветераном

7 янв 2025, 11:33
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Мінветеранів оголосило про звільнення Руслани Величко-Трифонюк з посади заступниці міністра з питань європейської інтеграції.


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Це сталось після того, як ветеран, який працював у міністерстві, заявив про образи з боку керівництва. У відомстві заявили, що засуджують поведінку, яка принижує честь і гідність ветерана війни чи будь-якої людини і «жодні обставини не можуть бути виправданням»

У відомстві заявили, що засуджують поведінку, яка принижує честь і гідність ветерана війни чи будь-якої людини, незалежно від віку, статі, національності, соціального статусу тощо, і «жодні обставини не можуть бути виправданням». Крім того, призначено службову перевірку для виявлення фактів та обставин, про які зазначено в оприлюдненій інформації.

Також Кабінету міністрів надіслали документи на звільнення Руслани Величко-Трифонюк з посади заступниці міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції. Саме їй у соцмережах закидали приниження ветеранів.

Зазначимо, що відомий волонтер та ексвійськовий Євген Шибалов, який пройшов російський полон, заявив, що звільняється з Мінветеранів через приниження від керівництва.

За неповні пів року з наснажливих мотиваційних промов керівництва я дізнався про себе багато цікавого. Зокрема, що я: «довбо#об», «ніх#я не роблю», «займаюся якоюсь ху#тою», «вважаю себе дох#я експертом», «замість роботи тільки піарюся і продаю себе» (кому?! Виходить, що Uber’у…). А! І що в мене «мʼякий х#й», — написав Шибалов.

Источник: Ракурс


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