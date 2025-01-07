Цукерберг объявил об изменениях в подходах к регулированию Facebook и Instagram

Марк Цукерберг, скриншот видео

https://racurs.ua/n202915-cukerberg-obyavil-ob-izmeneniyah-v-podhodah-k-regulirovaniu-facebook-i-instagram.html

Ракурс

Компанія Meta, якій належать соцмережі Facebook та Instagram, заявила про зміни в підходах до їх регулювання.

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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив засновник Meta Марк Цукерберг.

Те, що починалося як рух за більшу інклюзивність, все частіше використовувалося для придушення думок і людей з різними ідеями, — наголосив він.

Цукерберг обіцяє, що нові зміни:

мінімізують надмірне втручання в свободу слова;

нададуть нові інструменти модерації та персоналізації контенту.

Цукерберг заявив, що чинна система система робить надто багато помилок, а навіть 1% помилково видаленого контенту — це мільйони людей. Так, за його словами, раніше люди хотіли не бачити політичного контенту, проте тепер запит на такий контент повернувся.

Запроваджуються, зокрема, такі ключові зміни:

відмова від програми сторонньої перевірки фактів на користь «Нотатків спільноти» (Community Notes) — схожа модель працює у соцмережі X (колишній Twitter). Цукерберг зазначив, що фактчекери виявилися надто політично упередженими;

нова система дозволить користувачам самостійно додавати контекст до публікацій. Це має забезпечити прозорість процесу, залучаючи учасників з різних точок зору;

зменшуються обмеження на політичний та соціальний контент, зокрема щодо імміграції та гендерної ідентичності. Це має значно зменшити кількість контенту, який автоматичні фільтри видаляють із соцмереж. Тепер Meta зосередить ресурси передусім на боротьбі з незаконною діяльністю, такою як тероризм, шахрайство чи експлуатація дітей;

фільтри раніше видаляли політичний контент з будь-якими порушеннями. Тепер це стосуватиметься лише нелегального контенту чи порушень високого ступеню тяжкості. В решті випадків компанія спочатку розглядатиме відповідні скарги.

Спочатку оновлена система запрацює у США з поступовим розширенням на інші країни.