На горящей нефтебазе в Энгельсе, вероятно, взорвался еще один резервуар

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Схоже, що в російському Енгельсі Саратовської області все тільки починається. Місто, звідки країна-терорист регулярно запускає стратегічні ракетоносці для ударів по українських містах, зазнало атаки дронами.

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Уранці 8 січня вражено нафтобазу комбінату «Кристал», яка забезпечує паливом стратегічну авіацію на аеродромі «Енгельс-2». Загасити пожежу не можуть, надвечір почали вибухати нові резервуари, що підтверджує відео, зняте місцевими «народними кореспондентами».

Декілька російських телеграм-каналів публікують зняте на телефон здалеку відео з потужним спалахом і стовпом вогню та диму.

Над Енгельсом знову голосно. Вибухнув другий резервуар на нафтобазі, — пише російський моніторинговий канал «Приграниччя».

Нафтобаза знову почала горіти. Начебто горить ще сильніше, ніж уранці, — повідомляє місцевий телеграм-канал «Енгельс онлайн» та публікує кілька відео пожеж.

Ураженням нафтобази в Енгельсі ЗСУ могли залишити без палива стратегічні російські Ту-160.

Про це пише Defence Express.

Коли йдеться про паливо для літаків, що базуються на авіабазі «Енгельс», то мова про стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії. І якщо у Ту-95МС використовуються звичайні види авіаційного палива (Т-1, ТС, РТ), то для Ту-160 необхідно доволі специфічне підвищеної щільності паливо марки Т-8В, — пишуть аналітики.

Виробництво цього палива — доволі специфічний процес, яке здійснюється далеко не на кожному нафтопереробному заводі.

Скажімо, за часи СРСР палива підвищеної щільності виробляли тільки два нафтохімічні комбінати — в Ангарі та Оркську.

Тож якщо вдалось уразити резервуари саме з цим паливом, це може певною мірою «приземлити» Ту-160.

Щоправда, для ударів по Україні рф їх фактично не використовує — уперше це було під час атаки 17 листопада 2024 року.