Россияне массированно ударили по Киевщине, там вспыхнули масштабные пожары. Фото:

https://racurs.ua/n215723-rossiyane-udarili-po-dvum-rayonam-kievschiny-vspyhnuli-masshtabnye-pojary.html

Ракурс

Російська армія вночі масовано атакувала Київську область.

Внаслідок влучань у Броварському та Бориспільському районах спалахнули масштабні пожежі на промислових об'єктах. Наразі відомо про одного загиблого та сімох травмованих. У Бориспільському районі травмовано шестеро жителів. Четверо госпіталізовано до місцевої лікарні з осколковими пораненнями та різаними ранами. У Броварському районі одна людина загинула та ще одна отримала травми. Про це голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко повідомив у Telegram.

Внаслідок атаки у Бориспільському районі пошкоджено 14 приватних будинків, чотири склади, автозаправна станція, багатоповерхівку та вісім автомобілів.

Тим часом міський голова Броварів Ігор Сапожко поінформував у Telegram, що внаслідок ворожого обстрілу у Броварській громаді виникла аварія на об'єктах електропостачання. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи одразу після того, як дозволятиме безпекова ситуація.

Нагадаємо, російські окупанти вночі 20 серпня атакували Київ балістикою, крилатими ракетами та реактивними дронами. Загинули 11 осіб, а ще 33 постраждали. Наслідки атаки, а саме пожежі та руйнування, зафіксовані на понад 12 локаціях у трьох районах — Святошинському, Дарницькому та Солом’янському.