Схемы незаконного пересечения границы ликвидировали в Украине. Фото: НПУ

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Схеми незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку продовжують ліквідовувати в Україні.

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За добу поліцейські ліквідували майже 50 таких схем. Їх було припинено внаслідок 600 обшуків. Організаторам та учасникам незаконних схем з переправлення через держкордон оголошено понад 60 підозр. Про це повідомила Національна поліція України.

Правоохоронці виявили низку незаконних оборудок. Серед них — переправлення поза межами пунктів пропуску, підробка документів про стан здоровʼя, фіктивні внесення в інформаційну систему «Шлях» та інші.

Фігурантами справи є керівники лікарень різного рівня, посадовці Територіальних центрів комплектування, МСЕК і ВЛК. Також були задіяні цивільні особи, які підшукували потенційних «клієнтів» через знайомих та закриті телеграм-канали.

Ті громадяни, які хотіли уникнути мобілізації, повинні були заплатити ділкам чималі суми. Вартість послуг коштувала від 5 до 22 тис. дол. Отримані гроші фігуранти легалізували через купівлю авто й нерухомості, у деяких випадках — виводили в офшори.

Дії фігурантів кваліфікували за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до девʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна й позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, 10 січня в Нацполіції інформували про проведення понад 600 одночасних обшуків в межах першого етапу спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон.