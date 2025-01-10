Нацполіція проводить сотні одночасних обшуків, фото: Rail.insider

https://racurs.ua/ua/n202992-600-odnochasnyh-obshukiv-provodyat-v-mejah-operaciyi-z-perekryttya-kanaliv-vyvozu-cholovikiv.html

Ракурс

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції проводять понад 600 одночасних обшуків в межах першого етапу спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон.

.

Про це сьогодні, 10 січня, повідомила прес-служба Нацполіції.

Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску, — вказано в повідомленні. — За наявними даними, цими маршрутами ділки посприяли в перетині сотням військовозобов’язаних.

Зазначається, що відповідні заходи тривають по всіх областях України.