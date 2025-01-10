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Ракурс
Нацполіція проводить сотні одночасних обшуків, фото: Rail.insider

600 одночасних обшуків проводять в межах операції з перекриття каналів вивозу чоловіків за кордон — поліція (ВІДЕО)

10 січ 2025, 11:32
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Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції проводять понад 600 одночасних обшуків в межах першого етапу спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон.


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Про це сьогодні, 10 січня, повідомила прес-служба Нацполіції.

Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску, — вказано в повідомленні. — За наявними даними, цими маршрутами ділки посприяли в перетині сотням військовозобов’язаних.

Зазначається, що відповідні заходи тривають по всіх областях України.

Джерело: Ракурс


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