Ракурсhttps://racurs.ua/
Нацполиция проводит сотни одновременных обысков, фото: Rail.insider
600 одновременных обысков проводят в рамках операции по перекрытию каналов вывоза мужчин за границу — полиция (ВИДЕО)https://racurs.ua/n202992-600-odnovremennyh-obyskov-provodyat-v-ramkah-operacii-po-perekrytiu-kanalov-vyvoza-mujchin.htmlРакурс
Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції проводять понад 600 одночасних обшуків в межах першого етапу спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон.
.
Про це сьогодні, 10 січня, повідомила прес-служба Нацполіції.
Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску, — вказано в повідомленні. — За наявними даними, цими маршрутами ділки посприяли в перетині сотням військовозобов’язаних.
Зазначається, що відповідні заходи тривають по всіх областях України.
Загрузка...