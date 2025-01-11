Нефтебаза в российском Энгельсе горит уже четвертые сутки. Фото: РосСМИ

https://racurs.ua/n203027-neftebaza-v-rossiyskom-engelse-gorit-uje-chetvertye-sutki.html

Ракурс

Пожежа на нафтобазі в російському Енгельсі спостерігається вже четверту добу.

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Повністю загасити вогонь, який виник після атаки українських безпілотників, досі не можуть. Але площа пожежі нібито зменшилася на 80%, а також поменшало диму. Також горить промислове підприємство, а не нафтобаза на військовому аеродромі «Енгельс-2». Таку заяву 11 січня губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив у Telegram.

Процес вигоряння пального триває, фахівці вживають усіх необхідних заходів. Експерти Росспоживнагляду на постійній основі продовжують моніторинг стану повітря, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 січня підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вдарили по нафтобазі «Комбінат Крістал», яка забезпечує паливом військовий аеродром «Енгельс-2», де базується стратегічна авіація ворога.

Виникла масштабна пожежа, а резервуари з паливом почали вибухати один за одним.