россия поставит Приднестровью газ. Фото:

https://racurs.ua/n203153-rf-podast-gazovuu-gumdopomosch-v-feykovoe-pridnestrove.html

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росія подасть газ до фейкового Придністров’я у якості «гуманітарної допомоги».

Країна-агресор відновить постачання «блакитного палива» в Придністровʼя, позиціонуючи це як гуманітарну допомогу. Інфраструктура невизнаної республіки вже готова до поставок газу з рф. Про це глава ПМР Вадим Красносільський заявив за підсумками переговорів у Москві, повідомила російська пропаганда.

Газ буде поданий у якості гумдопомоги у тому обсязі, який необхідний для населення Придністров’я, для теплоенергетики та для промислових підприємств, для самого Придністров’я, — заявив він.

Представник фейкової республіки додав, що російський газ постачатиметься лише споживачам Придністров’я, а не Молдови.

Нагадаємо, з 1 січня «Газпром» припинив постачання російського газу до Молдови та Придністров’я. Це сталося, зокрема, й через припинення транзиту газу з російської федерації через Україну.

Після припинення постачань невизнане Придністров’я залишилося без опалення та гарячої води. Нестача електроенергії привела також до відключень світла. Промислові підприємства зупинилися, у школах продовжили зимові канікули.

Президент невизнаного республіки Василь Красносельський запропонував «громадянам» зігріватися дровами. Також у Придністров’ї запрацювали пункти обігріву.