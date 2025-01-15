Новый фактор увеличения вероятности инфицирования коронавирусом обнаружили ученые

https://racurs.ua/n203157-geneticheskuu-prichinu-uvelicheniya-uyazvimosti-k-koronavirusu-obnarujili-uchenye.html

Ракурс

Учені з Каліфорнійського університету в Ріверсайді (США) виявили новий генетичний фактор ризику інфікування вірусом SARS-CoV-2, котрий спричиняє коронавірусну хворобу COVID-19.

Це відкриття дає нове розуміння здатності вірусу проникати в клітини людини, повідомляє видання EurekAlert.

Дослідження … показує, що варіант втрати функції гена фосфатази PTPN2, який зазвичай асоціюється з аутоімунними захворюваннями, може підвищувати експресію рецептора SARS-CoV-2 ACE2, що робить клітини більш сприйнятливими до вторгнення вірусу, — вказано у статті.

Варіант втрати функції — це генетична модифікація, яка порушує або повністю відключає нормальну функцію білка. Як відомо, наявний на поверхні багатьох клітин білок ACE2 діє як рецептор для вірусу SARS-CoV-2 і дозволяє йому інфікувати клітини.

Наші результати свідчать про те, що люди зі зниженою активністю PTPN2 можуть стикатися з більш високим ризиком інфікування через збільшення ACE2, котрий служить точкою входу SARS-CoV-2 в клітини людини, — зазначають учені.

PTPN2, який експресується в клітинах по всьому організму, зазвичай видаляє фосфат з інших білків і ферментів, знижуючи таким чином їх активність. Він діє як гальмо. Якщо PTPN2 втрачає свою функцію, це означає, що гальмо не працює належним чином, і ви отримуєте більше запальних сигналів, — додають дослідники.

Зазначається, що це відкриття дає змогу глибше зрозуміти, як генетичні фактори впливають на сприйнятливість до COVID-19, і пропонує потенційні терапевтичні шляхи для зменшення цього ризику.

Ми показали, що варіант цього гена, який давно пов’язаний з аутоімунними розладами, може зробити певні клітини більш вразливими до вірусу, — зазначають дослідники.

За словами учених, дослідження також показало, що цей ризик можна зменшити за допомогою тофацитинібу — препарату, який використовують для лікування виразкового коліту. Він призупиняє підвищену експресію ACE2 на клітинах легень, кишечника та імунної системи, знижуючи таким чином сприйнятливість до вірусної інвазії.

Тофацитиніб належить до інгібіторів янус-кінази (JAK) — це клас препаратів, які широко застосовуються для лікування хронічних запальних та імуноопосередкованих захворювань. На думку вчених подальше дослідження потенціалу цих препаратів у боротьбі з коронавірусом може стати ключовим фактором у більш ефективній боротьбі з пандемією, особливо у вразливих групах населення.

Джерело: EurekAlert