В Украине планируют перейти к привязке к евро

https://racurs.ua/n203164-v-ukraine-otkajutsya-ot-privyazki-k-dollaru-i-pereydut-na-evro-nbu.html

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Євро у майбутньому замінить долар як курсоутворюючу валюту в Україні.

Про це в ефірі «Ми Україна» заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Конкретні терміни такого переходу Рожкова озвучувати на стала — вона наголосила, що зараз, в умовах війни, не найкращий час відв’язувати курс гривні від долара задля переходу на євро.

Водночас Рожкова наголосила, що перехід з долара на євро піде на користь українській економіці — зокрема у розрізі прагнення вступу до Євросоюзу.

Враховуючи наш курс до євроспільноти, це точно реальність, яка станеться, — зазначила вона. — Якщо ми хочемо стати частиною Європейського Союзу, мати доступ до їхніх ринків як експортери, як імпортери, зрозуміло, що ми маємо мати прив’язку до тієї валюти, в якій здійснюється більшість операцій. Тому це невідворотне майбутнє. Питання коли і як.

Рожкова запевнила, що перехід до євро відбудеться «дуже непомітно для ринку і повільно»