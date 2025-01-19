Адвокат из Киева вербовал агентов для рф. Фото: СБУ

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Ракурс

Агента російської воєнної розвідки затримали у Києві.

На ворога працював столичний адвокат, який вербував нових агентів для Головного розвідувального управління Міноборони рф. Крім того, правозахисник захищав у судах уже викритих поплічників ворога. Про це Служба безпеки України 19 січня повідомила у Facebook.

Правоохоронці встановили, що юрист спочатку допоміг росіянам «підібрати» коригувальника ворожого вогню по Україні, а після затримання інформатора — захищав його в суді. Також він передава окупантам с інформацію про співробітників СБУ, які були зазначені у матеріалах кримінальних проваджень та викривали зрадників, а також копіював і передавав процесуальні документи представникам ГРУ.

Слідство з’ясувало, що адвокат був завербований співробітником російського ГРУ Віталієм Наумовим під час особистої зустрічі на території країни-агресора ще у 2015 році. За кожне виконане завдання він отримував нагороду від куратора.

Адвоката затримали за місцем проживання у Києві й під час обшуків вилучили у нього мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ворогом та іншими агентами.

Слідчі СБУ вже повідомили затриманому про підозру за чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне тюремне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області українські правоохоронці затримали російського агента, який коригував ракетно-дронові удари по місцевих локаціях Сил оборони. Для конспірації він відростив довге волосся й видавав себе за дівчину — маскуючись під жіночим одягом фотографував військові об'єкти і фіксував їхні координати.