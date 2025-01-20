Израиль освободил 90 палестинцев в рамках соглашения о прекращении огня с ХАМАС

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Ракурс

Ізраїль звільнив 90 палестинців в межах угоди про припинення вогню з ХАМАС.

Майже сотню жінок та дітей в ніч проти 20 січня привезли автобуси Червоного Хреста. В’язнів зустрічали родичі та друзі у місті Рамалла. Палестинці повернулися додому після звільнення трьох ізраїльських полонених.

Серед них — 69 жінок та 21 підліток. Їх зустрічав багатотисячний натовп попри заборону Ізраїлю на святкування звільнення полонених.

Агентство AFP написало, що неподалік військової в’язниці Офер у Бейтонії натовп людей зустрічав оплесками автобуси зі звільненими ув’язненими.

Серед тих, кого відпустила ізраїльська влада, 69 жінок, 12 чоловіків, вісім підлітків та одна неповнолітня дівчина. 78 із них — жителі Західного берега річки Йордан, 12 — жителі Східного Єрусалиму.

Це сталося в рамках першого етапу реалізації угоди про припинення вогню між Ізраїлем та угрупуванням ХАМАС, бойовики якого раніше передали трьох ізраїльських заручників представникам Червоного Хреста у Газі.

Напередодні ХАМАС звільнив перших трьох заручниць. Міністр юстиції Ізраїлю Ярів Левін раніше заявляв, що за кожного звільненого громадянина Ізраїлю влада країни відпустить 30 палестинських ув’язнених, а за кожного військовослужбовця — 50 палестинців.

Передбачалося, що на першому етапі Ізраїль звільнить із в’язниць сотні палестинських ув’язнених в обмін на 33 заручники-ізраїльтянини.