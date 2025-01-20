БПЛА атаковали авиационный завод в Казани

https://racurs.ua/n203294-bpla-atakovali-aviacionnyy-zavod-v-kazani.html

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Після удару БПЛА по авіазаводу в Казані почалась пожежа. В аеропорту Казані введено режим «Килим». Затримано рейси на виліт і на приліт. Тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден запроваджено також в аеропорту Іжевська.

Російський пропагандистський Telegram-канал Mash пише, що система ППО відпрацювала по українських безпілотниках, які намагалися атакувати вертолітний завод у Казані.

Попередньо, ЗСУ запустили по місту репліки турецького «Байрактара» — БпЛА літакового типу «Лютий», які вони вже використовували для атаки на Татарстан, — йдеться у повідомлені.

Зазначається, що було три хвилі атаки, в деяких районах вмикали сирену. Міноборони рф повідомило про збиття 31 дрона. Українська сторона цю інформацію не коментувала.

Місцеві повідомили, що звуки вибухів прогриміли в Авіабудівельному, Московському, Кіровському та Ново-Савинському районах, на 22-му заводі працюють сирени тривоги. Місцеві пабліки пишуть, що БПЛА атакували Казанський авіаційний завод імені Горбунова.

Згодом стало відомо про другу хвилю атак БПЛА. Попередньо, дрони атакували авіаційний і вертолітний заводи в Казані.

Також повідомили про вибухи у районі аеропорту «Борисоглєбське».

Казанський авіаційний завод імені С. П. Горбунова — філія ПАТ «Туполєв» — одне з найбільших підприємств авіаційної промисловості Російської Федерації, засноване в 1932 році в місті Казані, виробляє стратегічні бомбардувальники Ту-160, а також цивільні лайнери Ту-204. Знаходиться у східній частині Авіабудівного району Казані, має розташований поруч також у межах міста заводський аеродром «Борисоглебське».