Не знал, с кем буду воевать в россии - Зеленский обнародовал еще одну часть допроса солдата КНДР

https://racurs.ua/n203303-ne-znal-s-kem-budu-voevat-v-rossii-zelenskiy-obnarodoval-esche-odnu-chast-doprosa-soldata-kndr.html

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Володимир Зеленський оприлюднив ще одну частину допиту солдата КНДР, якого взяли у полон українські військові.

На відео полонений розповів, що до росії він прибув вантажним поромом, на якому загалом було понад 100 військових. Серед іншого, було кілька солдатів з Північної Кореї, яких навчали користуватися російською важкою технікою, до росії їх транспортували поромом, а потім потягом. Він також заявив, що не знав про те, що воюватиме у рф і проти кого.

Він каже, що до армії потрапив у 17 років і служив у розвідувальному батальйоні на строковій службі. Де він перебуває зараз — його мати не знає.

За даними СБУ, 9 січня бійці ССО захопили одного північнокорейського солдата, іншого — десантники ЗСУ. Південнокорейська розвідка підтвердила це. За твердженням західних розвідок, до росії для участі у війні могли прибути близько 10 тисяч військових із КНДР. При цьому Москва і Пхеньян участь північнокорейських військових у боях досі не підтверджували.