Психиатры Словакии призывают к отставке Роберта Фицо

https://racurs.ua/n203306-psihiatry-slovakii-prizyvaut-k-otstavke-roberta-fico.html

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Психіатри закликають до відставки Роберта Фіцо.

Авторами листа є два видатних діячі психіатрії та психології Йозеф Хашто та Антон Єретик. Крім них лист підписали експерти з усієї Словаччини.

Загалом понад сто психологів і психіатрів звернулися до прем'єр-міністра Словаччини з відкритим листом:

Ваша політична поведінка характеризується посиленням владно-авторитарного стилю, маніпуляцією фактами, брехнею, наклепом і нападками на політичних опонентів, журналістів і пересічних громадян, які демонструють незгоду з вашою політикою. Ви не цураєтеся нападок на родини представників опозиції, — ідеться в листі.

Вони закликають до його відставки, зазначаючи негативний вплив його політики на суспільство та міжнародні відносини.

Лікарі вказали на непорядну поведінку Фіцо не лише щодо молоді, а й щодо президента України Володимира Зеленського. Згідно з листом, прем'єр-міністр «на відстані посилає виховні ляпаси студенту», але декілька років тому на політичних демонстраціях Фіцо разом з іншими членами партії SMER-DS «заохочували натовп використовувати вульгарні імена тодішнього президента».

Фіцо відповів на лист у соцмережах. Він назвав авторів листа давніми опонентами чинної влади та звинуватив їх у зловживанні професією в політичних цілях. Він стверджує, що вони відкидають базові принципи демократії та не поважають результати виборів.

Діяльність психологів і психіатрів він назвав «обшарпаним форумом».