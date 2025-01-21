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Ракурс
Избиение девочки в Белой Церкви - силовики сообщили о подозрении 16-летнему юноше

Избиение девочки в Белой Церкви — силовики сообщили о подозрении 16-летнему юноше

21 янв 2025, 15:25
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Правоохоронці повідомили підозру 16-річному юнаку з Білої Церкви на Київщині у катуванні та вимаганні грошей у 12-річної дівчинки на Київщині. Він один із фігурантів справи.

Потерпілу підтримали зірки: фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя та дружина боксера Катерина Усик, а адвокат Масі Найєм запропонував свою допомогу для захисту.

Днями у соцмережах з’явилося відео з кадрами побиття у Білій Церкві групою підлітків 12-річної дівчини. Поліція Київщини встановила, що фігурант та інші неповнолітні зібралися у парку та погрожували дівчині, розпилили в обличчя газовий балончик і вимагали в неї 15 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що побили її троє неповнолітніх: ровесниця постраждалої, 15-річний та 16-річний хлопці.

Источник: Ракурс


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