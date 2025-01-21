Зеленский раскритиковал Европу в Давосе

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Президент України Володимир Зеленський у виступі в Давосі закликав Європу збільшити витрати на оборонне виробництво, демонструвати єдність в безпековій політиці. А щодо мирного процесу в Україні, він відзначив, що одним із складників безпекових гарантій Києву має бути дислокація щонайменше 200 тисяч європейських миротворців.

Нам потрібна єдина європейська політика безпеки та оборони, — заявив український лідер у Давосі.

Зеленський критично висловився щодо теперішнього місця Європи у глобальних альянсах, розвитку технологій, заявивши, зокрема, що росія виробляє у декілька разів більше боєприпасів та військової техніки, ніж усі європейські країни разом.

Він також закликав європейські країни до більш активної участі у глобальній політиці і наголосив, що Європа не може дозволити собі бути «другим чи третім номером» у пріоритетах своїх союзників.

Більшість світу зараз хвилює питання відносин із США. Що буде з альянсами, підтримкою, торгівлею? Але ніхто не ставить таких запитань про Європу. Вашингтон не турбується, що Європа може припинити бути їхнім союзником, — зазначив Зеленський.

Зеленський закликав Європу посилити свою позицію та докласти зусиль, щоб стати глобальним гравцем і гарантом безпеки для себе та інших регіонів світу, на тлі непевності щодо політики США.

Чи помітить президент Трамп взагалі Європу? Чи вважає він НАТО необхідним? І чи поважатиме він інституції ЄС? — запитав у своїй промові Зеленський, поставивши під сумнів, що за теперішньої траєкторії подій Європа матиме «місце за столом переговорів», коли війна проти України закінчиться.

На інфографіці дані, скільки країни НАТО витрачають у ВВП на оборону станом на 2023 рік:

Як повідомляли раніше в Міністерстві фінансів, у 2025 році Україна планує витратити на безпеку і оборону 26,3% від прогнозованого ВВП або 2,2 трлн грн.