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Зеленський розкритикував Європу у Давосі
Зеленський розкритикував Європу у Давосі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n203357-zelenskyy-rozkrytykuvav-ievropu-u-davosi-video.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський у виступі в Давосі закликав Європу збільшити витрати на оборонне виробництво, демонструвати єдність в безпековій політиці. А щодо мирного процесу в Україні, він відзначив, що одним із складників безпекових гарантій Києву має бути дислокація щонайменше 200 тисяч європейських миротворців.
Нам потрібна єдина європейська політика безпеки та оборони, — заявив український лідер у Давосі.
Зеленський критично висловився щодо теперішнього місця Європи у глобальних альянсах, розвитку технологій, заявивши, зокрема, що росія виробляє у декілька разів більше боєприпасів та військової техніки, ніж усі європейські країни разом.
Він також закликав європейські країни до більш активної участі у глобальній політиці і наголосив, що Європа не може дозволити собі бути «другим чи третім номером» у пріоритетах своїх союзників.
Більшість світу зараз хвилює питання відносин із США. Що буде з альянсами, підтримкою, торгівлею? Але ніхто не ставить таких запитань про Європу. Вашингтон не турбується, що Європа може припинити бути їхнім союзником, — зазначив Зеленський.
Зеленський закликав Європу посилити свою позицію та докласти зусиль, щоб стати глобальним гравцем і гарантом безпеки для себе та інших регіонів світу, на тлі непевності щодо політики США.
Чи помітить президент Трамп взагалі Європу? Чи вважає він НАТО необхідним? І чи поважатиме він інституції ЄС? — запитав у своїй промові Зеленський, поставивши під сумнів, що за теперішньої траєкторії подій Європа матиме «місце за столом переговорів», коли війна проти України закінчиться.
На інфографіці дані, скільки країни НАТО витрачають у ВВП на оборону станом на 2023 рік:
Як повідомляли раніше в Міністерстві фінансів, у 2025 році Україна планує витратити на безпеку і оборону 26,3% від прогнозованого ВВП або 2,2 трлн грн.
Україна та Європа розпочали співпрацю із виробництва дронів та артилерії, однак необхідне також спільне виробництво систем ППО. Нам потрібно почати виробляти системи ППО разом, такі, які можуть справлятися з усіма типами крилатих та балістичних ракет, — зазначив глава держави у виступі в Давосі.