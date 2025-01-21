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Виробник танків Leopard створив СП з однією з оборонних компаній України
Виробник танків Leopard створив СП з однією з оборонних компаній Україниhttps://racurs.ua/ua/n203356-vyrobnyk-tankiv-leopard-stvoryv-sp-z-odniieu-z-oboronnyh-kompaniy-ukrayiny.htmlРакурс
Виробник танків Leopard, KNDS, створив спільне підприємство з однією з оборонних компаній України. Новостворена компанія спеціалізуватиметься на обслуговуванні й ремонті військової техніки, поставленої німецькою компанією до Сил оборони України
Як повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, відповідний меморандум про співпрацю був підписаний 21 січня.
За словами генерального директора KNDS Deutschland Ральфа Кетцела, практична робота вже розпочалась. Зокрема, більше 100 українських фахівців пройшли навчання в Німеччині. Також на об'єктах уже встановлені перші системи, які пройшли необхідні інспекційні перевірки.
KNDS Deutschland — це нова назва відомого Krauss-Maffei-Wegmann (KMW), який є одним з флагманів німецького ОПК.
З метою безпеки жодних додаткових деталей, включно навіть із назвою українського підприємства, не розголошується.
Водночас важливість відкриття українських потужностей KNDS Deutschland важко недооцінити. Справа в тому, що мова йде про можливість обслуговувати та ремонтувати достатньо вагомий перелік військової техніки та озброєння. Бо KNDS — це об'єднання німецького KMW та французького Nexter.
Тому коли мова йде про продукцію KMW, то це про танки Leopard 1 та Leopard 2, САУ PzH 2000, зенітну систему Gepard та про бронеавтомобілі Dingo — це з того, що вже масово експлуатують Сили оборони України. А якщо подивитися на перспективу, то це і про новітні колісні самохідні артсистеми RCH-155 та бойові машини RCT30 Boxer, — пише Defence Express.