Виробник танків Leopard створив СП з однією з оборонних компаній України

https://racurs.ua/ua/n203356-vyrobnyk-tankiv-leopard-stvoryv-sp-z-odniieu-z-oboronnyh-kompaniy-ukrayiny.html

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Виробник танків Leopard, KNDS, створив спільне підприємство з однією з оборонних компаній України. Новостворена компанія спеціалізуватиметься на обслуговуванні й ремонті військової техніки, поставленої німецькою компанією до Сил оборони України

Як повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, відповідний меморандум про співпрацю був підписаний 21 січня.

За словами генерального директора KNDS Deutschland Ральфа Кетцела, практична робота вже розпочалась. Зокрема, більше 100 українських фахівців пройшли навчання в Німеччині. Також на об'єктах уже встановлені перші системи, які пройшли необхідні інспекційні перевірки.

KNDS Deutschland — це нова назва відомого Krauss-Maffei-Wegmann (KMW), який є одним з флагманів німецького ОПК.

З метою безпеки жодних додаткових деталей, включно навіть із назвою українського підприємства, не розголошується.