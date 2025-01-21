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Ракурс
Дворічна одеситка встановила рекорд України у басейні

Дворічна одеситка встановила рекорд України у басейні (ФОТО)

21 січ 2025, 19:34
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Одеситка Емма Клочкова визнана наймолодшою в Україні дитиною, яка проплила в басейні дистанцію 25 метрів.

Вік рекордсменки України — 2 роки 4 місяці. Для встановлення рекорду їй знадобилося 3 хвилини 29 секунд (ну і майже годину на попередні переговори з тренеркою, бо у юної спортсменки не було настрою плисти).

Еммі аплодували всі люди в басейні! Потім вона ще двічі проплила цю дистанцію на різних доріжках, — розповіла керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Вага дівчинки 11 кг, зріст 88 см/

Джерело: Ракурс


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