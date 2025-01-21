Військові виступили на підтримку затриманих командирів

https://racurs.ua/ua/n203354-viyskovi-vystupyly-na-pidtrymku-zatrymanyh-komandyriv.html

Ракурс

231-й батальйон 128-ї бригади ТрО ЗСУ «Дике Поле» виступив на підтримку свого екскомбата Дмитра Рюмшина, якого 20 січня затримало ДБР.

З 23 квітня 2022 року по 18 березня 2023 року Дмитро Рюмшин командував нашим батальйоном.

За цей час він проявив себе як виключно вимогливий, дисциплінований та досвідчений командир. Його вміння швидко орієнтуватися в складних ситуаціях та приймати зважені рішення неодноразово рятувало життя наших побратимів. Його рішучість та фаховість дозволили нашому батальйону виконати чимало складних завдань у найгарячіших точках фронту. Під його керівництвом ми пройшли шлях від формування батальйону до справжнього боєздатного підрозділу, здатного виконувати найскладніші завдання. Дмитро Рюмшин завжди був для нас не лише командиром, але й наставником, другом і прикладом для наслідування, — наголосили в батальйоні.

Там припустили, що кримінальне переслідування Рюмшина «може бути упередженим», і вимагають «обʼєктивного та швидкого розслідування, ретельного вивчення фактів цієї справи».

У Печерському суді Києва 21 січня почали обирати запобіжний захід екскомандиру 155 бригади Дмитру Рюмшину. Як передає кореспондент «Радіо Свобода», суд вирішив проводити засідання у закритому режимі. Цього вимагала прокуратура, адвокати через резонанс хотіли відкритий процес.

Правоохоронці підозрюють екскомандира бригади у бездіяльності. Слідство стверджує, що Рюмшин допустив масове СЗЧ підлеглих, окремі випадки відбулися на територіє ЄС. Рюмшин заявив, що своєї провини не визнає.

ДБР і СБУ затримали 20 січня колишнього командира 155 окремої механізованої бригади полковника Дмитра Рюмшина. За даними слідства, командир «не реагував на правопорушення в його підрозділі, у тому числі на самовільне залишення військової частини його бійцями»

Раніше 125-та бригада прокоментувала затримання екскомбрига Артура Горбенка.

На Харківщині ми тримали величезний шматок кордону, ми бились на смерть в перші години вторгнення.