Военные выступили в поддержку задержанных командиров

https://racurs.ua/n203354-voennye-vystupili-v-podderjku-zaderjannyh-komandirov.html

Ракурс

231-й батальйон 128-ї бригади ТрО ЗСУ «Дике Поле» виступив на підтримку свого екскомбата Дмитра Рюмшина, якого 20 січня затримало ДБР.

З 23 квітня 2022 року по 18 березня 2023 року Дмитро Рюмшин командував нашим батальйоном.

За цей час він проявив себе як виключно вимогливий, дисциплінований та досвідчений командир. Його вміння швидко орієнтуватися в складних ситуаціях та приймати зважені рішення неодноразово рятувало життя наших побратимів. Його рішучість та фаховість дозволили нашому батальйону виконати чимало складних завдань у найгарячіших точках фронту. Під його керівництвом ми пройшли шлях від формування батальйону до справжнього боєздатного підрозділу, здатного виконувати найскладніші завдання. Дмитро Рюмшин завжди був для нас не лише командиром, але й наставником, другом і прикладом для наслідування, — наголосили в батальйоні.

Там припустили, що кримінальне переслідування Рюмшина «може бути упередженим», і вимагають «обʼєктивного та швидкого розслідування, ретельного вивчення фактів цієї справи».

У Печерському суді Києва 21 січня почали обирати запобіжний захід екскомандиру 155 бригади Дмитру Рюмшину. Як передає кореспондент «Радіо Свобода», суд вирішив проводити засідання у закритому режимі. Цього вимагала прокуратура, адвокати через резонанс хотіли відкритий процес.

Правоохоронці підозрюють екскомандира бригади у бездіяльності. Слідство стверджує, що Рюмшин допустив масове СЗЧ підлеглих, окремі випадки відбулися на територіє ЄС. Рюмшин заявив, що своєї провини не визнає.

ДБР і СБУ затримали 20 січня колишнього командира 155 окремої механізованої бригади полковника Дмитра Рюмшина. За даними слідства, командир «не реагував на правопорушення в його підрозділі, у тому числі на самовільне залишення військової частини його бійцями»

Раніше 125-та бригада прокоментувала затримання екскомбрига Артура Горбенка.

На Харківщині ми тримали величезний шматок кордону, ми бились на смерть в перші години вторгнення.

Нас було мало, у нас було мало боєприпасів, у нас було мало підтримки, але ми боролись, боролись під командуванням комбрига! Чи заслуговують бойові генерали та комбати, офіцери та солдати на таке ставлення? Чи мають так звучати новини? Чи вже суд встановив вину? Очевидно, що ні. Ми віримо в Справедливість. Ми віримо, що зможемо в суді розповісти справжню правду про події на Харківщині. А поки що ми воюємо. Воюємо з ворогом на передовій. А не в тилу, — зазначили в бригаді.

Горбенка також підтримав мер Львова Андрій Садовий.