Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Двухлетняя одесситка установила рекорд Украины в бассейне

Двухлетняя одесситка установила рекорд Украины в бассейне (ФОТО)

21 янв 2025, 19:34
999

Одеситка Емма Клочкова визнана наймолодшою в Україні дитиною, яка проплила в басейні дистанцію 25 метрів.

Вік рекордсменки України — 2 роки 4 місяці. Для встановлення рекорду їй знадобилося 3 хвилини 29 секунд (ну і майже годину на попередні переговори з тренеркою, бо у юної спортсменки не було настрою плисти).

Еммі аплодували всі люди в басейні! Потім вона ще двічі проплила цю дистанцію на різних доріжках, — розповіла керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Вага дівчинки 11 кг, зріст 88 см/

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров