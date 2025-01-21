Израиль предлагает Украине захваченное в Ливане российское оружие

https://racurs.ua/n203359-izrail-predlagaet-ukraine-zahvachennoe-v-livane-rossiyskoe-orujie.html

Ракурс

МЗС Ізраїлю запропонувало передати Україні російську зброю, яку ЦАХАЛ захопив у Лівані.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук провів зустріч із заступницею міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель.

Під час зустрічі посол подякував співрозмовниці за озвучену нею пропозицію передати Україні зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані чи будь-де у ворогів Ізраїлю.

Відзначено, що ця ініціатива є важливим кроком у визнанні спільних загроз, з якими стикаються обидві країни. Українська сторона висловила сподівання на позитивне рішення цього питання, — йдеться у заяві.

У жовтні 2024 року прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в інтерв’ю французькій газеті Le Figaro повідомляв про виявлення солдатами ЦАХАЛу «найсучаснішого» російського озброєння під час обшуків на базах «Хезболли» на півдні Лівану.

У листопаді газета The Wall Street Journal писала, що ізраїльські військові продовжують знаходити великі запаси російської зброї у «Хезболли». За даними видання, озброєння могло потрапити туди із Сирії, яку оснащувала росія.

Про те, що Ізраїль виявив у Хезболли великі запаси російської зброї, повідомляли у WSJ. Під час просування ізраїльських військ у південному Лівані виявлено значні арсенали російських озброєнь.

Серед знайденого озброєння — сучасні протитанкові ракети «Корнет», виготовлені у 2020 році. За даними, ця зброя була передана Хезболлі в останні роки з російських арсеналів у Сирії.