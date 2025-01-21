Под арест отправили полковника и генерала, подозреваемых в ненадлежащей обороне Харьковщины

https://racurs.ua/n203358-pod-arest-otpravili-polkovnika-i-generala-podozrevaemyh-v-nenadlejaschey-oborone-harkovschiny.html

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Під арешт відправили полковника та генерала, яких підозрюють у неналежній обороні Харківщини.

Колишнього командира 415 окремого стрілецького батальйону 23 окремої механізованої бригади Іллю Лапіна відправили під варту, повідомило «Радіо Свобода».

Екскомандир Оперативно-тактичного угруповання «Харків» Юрій Галушкін отримав домашній арешт з правом на заставу в 5 млн грн. Суд задовільнив клопотання прокуратури частково.

За даними «Суспільного», суддя призначила Галушкіну тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у 5 мільйонів гривень. Водночас «Ґрати» вказують, що його відправили під домашній арешт на два місяці.

Їх разом з генералом Артуром Горбенком підозрюють у недбалості, через яку росіяни захопили частину Липецької сільської територіальної громади.

Про те, що співробітники СБУ і ДБР затримали трьох посадовців, які «не забезпечили належний захист Харківщини під час наступу ворога у травні 2024 року», пресслужби відомств повідомили 20 січня.