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Під арешт відправили полковника та генерала, яких підозрюють у неналежній обороні Харківщини

Під арешт відправили полковника та генерала, яких підозрюють у неналежній обороні Харківщини

21 січ 2025, 20:49
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Під арешт відправили полковника та генерала, яких підозрюють у неналежній обороні Харківщини.

Колишнього командира 415 окремого стрілецького батальйону 23 окремої механізованої бригади Іллю Лапіна відправили під варту, повідомило «Радіо Свобода».

Екскомандир Оперативно-тактичного угруповання «Харків» Юрій Галушкін отримав домашній арешт з правом на заставу в 5 млн грн. Суд задовільнив клопотання прокуратури частково.

Їх разом з генералом Артуром Горбенком підозрюють у недбалості, через яку росіяни захопили частину Липецької сільської територіальної громади.

Про те, що співробітники СБУ і ДБР затримали трьох посадовців, які «не забезпечили належний захист Харківщини під час наступу ворога у травні 2024 року», пресслужби відомств повідомили 20 січня.

Джерело: Ракурс


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