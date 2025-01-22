25 млн грн залога назначили генерал-лейтенанту Горбенко по делу о ненадлежащей обороне Харьковщины

Артур Горбенко, фото: Lviv Media

https://racurs.ua/n203382-25-mln-grn-zaloga-naznachili-general-leytenantu-gorbenko-po-delu-o-nenadlejaschey-oborone.html

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Генерал-лейтенанту Артуру Горбенку, якого підозрюють у неналежній обороні Харківщини під час повторного наступу росіян на північ регіону, обрали запобіжний захід.

Про це сьогодні, 22 січня, повідомило видання «Суспільне».

Йому призначили два місяці перебування під вартою з правом вийти з СІЗО під заставу у 25 млн гривень, — зазначає видання.

Нагадаємо, вчора, 21 січня, запобіжний захід було призначено у цій справі було обрано бригадному генералу Юрію Галушкіну — тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у 5 млн грн. Сьогодні стало відомо, що за нього внесли суму застави.

Джерело: «Суспільне»