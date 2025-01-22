Главному психиатру ВСУ избрали меру пресечения

Олегу Друзю избрали меру пресечения, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/n203387-glavnomu-psihiatru-vsu-izbrali-meru-presecheniya.html

Ракурс

Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 1 млн доларів.

Суд погодив клопотання прокурорів щодо взяття під варту на 60 днів (до 20 березня) із заставою 49 млн грн, повідомляє видання «Суспільне».

Надалі Друзь буде під вартою в лікувальній установі до поліпшення стану його здоров’я.

Зазначається, що адвокати Друзя стверджували, що його затримання було незаконним.

За словами адвоката, вчора Друзя виписали з реанімаційного відділення. Адвокати просили запобіжний захід, який не передбачає взяття під варту. У разі визначення суми застави, її просили розрахувати, виходячи з можливостей Друзя та його родини, — зазначає видання.

Перед початком засідання адвокат у справі повідомляв, що підозрюваний перебував «у вкрай тяжкому стані в кареті швидкої «під крапельницями». Друзь був присутній на засіданні, також у залі суду перебували медики.

Після оголошення рішення суду Друзь відмовився від коментарів.

Джерело: «Суспільне»