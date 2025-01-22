Жителей Киева и области предупреждают об гололеде

https://racurs.ua/n203391-kievlyan-preduprejdaut-ob-opasnyh-meteorologicheskih-yavleniyah-infografika.html

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У Києві та Київській області до кінця доби 22 січня, а також вночі та вранці 23 січня очікуються налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це попереджає Укргідрометцентр.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту, — наголошують синоптики.

Крім того, у західних, Вінницькій та Одеській областях туман 23 січня вночі та вранці очікується туман — видимість 300−500 м (I рівень небезпечності, жовтий). Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.