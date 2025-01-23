Два немецких Patriot начали патрулирование в Польше у границы с Украиной

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Два німецькі Patriot почали патрулювання в Польщі біля кордону з Україною.

Про це 23 січня повідомив міністр оборони Польщі.

Батареї Patriot будуть розміщені довкола аеропорту, щоб охороняти наше небо і небо союзників, а також процес постачання техніки в Україну, — сказав Владислав Косіняк-Камиш.

Також польський міністр анонсував ще одне підсилення захисту на східному фланзі НАТО, повідомивши, що незабаром німецькі винищувачі Eurofighter Typhoon розпочнуть патрулювання повітряного простору над Польщею і Румунією.

Україна розробляє власний комплекс протиповітряної оборони, який був би здатний збивати російські ракети. Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю в «ТСН. Тиждень».

Ми ще в радянські часи виробляли всі системи управління для зенітно-ракетних комплексів. Тобто у нас є потужності і є можливості створити свій власний вітчизняний комплекс протиповітряної оборони, і такі роботи ведуться, — запевнив генерал.

На уточнююче запитання, чи може в України з’явитися власний аналог ЗРК Patriot, Сирський засміявся: