Министр образования ответил на слухи о мобилизации студентов и педагогов

Напередодні нардеп Роман Грищук заявив, що 16 січня набрала чинність постанова КМУ про порядок відстрочки від призову на військову службу.

І два абзаци викликають занепокоєння і в освітян, і в мене особисто. Вони суперечать закон про мобілізацію і мобілізаційну підготовку і можуть викликати дуже неоднозначне трактування

Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період особам, зазначеним у підпункті 1 п. 2 дод. 5 (студенти, аспіранти) надається на семестр, але не більше ніж на шість місяців.

Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період особам, зазначеним у підпункті 2 п. 2 дод. 5 (наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники) надається до кінця навчального року, але не більше як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку.

За цією постановою відстрочка надається до кінця навчального року, тобто травень-червень. Що тоді з викладачами в літні місяці? Як це бачить кабінет міністрів? По студентам ті ж самі ризики.

Постанови терміново треба приводити у відповідність до закону. Викладачі відстрочка на час трудового договору, студенти на весь період навчання. Вже підготував звернення до премʼєр-міністра. Впевнений, все виправлять. Бо ситуація, коли студентів і вчителів можна мобілізувати під час канікул неприйнятна, — зазначав тоді парламентар.