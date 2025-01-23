Семья с подозрениями: вслед за женой муж нардепки Кормышкиной получил подозрение в легализации имущества

https://racurs.ua/n203416-vsled-za-jenoy-muj-nardepki-kormyshkinoy-poluchil-podozrenie-v-legalizacii-imuschestva.html

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Чоловік депутатки Ірини Кормишкіної отримав підозру від НАБУ і САП в легалізації майна. Раніше підозру оголосили й самій народній депутатці.

НАБУ і САП підозрюють чоловіка народної депутатки від «Слуги народу» Кормишкіної у легалізації майна, яке його дружина набула у незаконний спосіб, а також у недекларуванні цього майна, пише Центр протидії корупції.

Кілька тижнів тому депутатці Кормишкіній оголосили підозру в недекларуванні майна.

За даними антикорупційних органів, у 2021−2022 роках депутатка набула у власність понад 20 млн грн, які суттєво перевищували її законні доходи та заощадження.

Згодом вона передала їх у позику своєму чоловікові Юрію, який за ці кошти придбав будинок поблизу Одеси, де подружжя наразі і проживає.

Крім того, ані депутатка, ані її чоловік у декларації за 2023 рік не зазначили дані про згаданий будинок й дві земельні ділянки, які перебували у них в користуванні.

Нагадаємо, у жовтні минулого року НАБУ і САП повідомили про підозру Кормишкіній через 20-мільйонні активи незрозумілого походження. Згодом її взяли на поруки голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Ігор Кормишкін — депутат Миколаївської обласної ради кількох скликань, агробізнесмен.

У нульових був депутатом облради від Партії регіонів. Після Майдану обирався від партії «Наш край». Це заборонена партія, яку очолював зрадник Андрій Деркач.

Минулого року Кормишкін достроково склав повноваження депутата Миколаївської облради, заявивши, що йде з політики «через проблеми зі здоров’ям».