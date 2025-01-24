Убийство Джона Кеннеди. Фото:

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Ракурс

Президент США Дональд Трамп вирішив розсекретити кілька резонансних справ.

Американський лідер підписав указ про розсекречення документів про вбивства 35-го президента США Джона Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та лідера руху за громадянські права Мартіна Лютера Кінга-молодшого. Протягом наступних 15 днів директор Національної розвідки та генеральний прокурор мають представити план про повне оприлюднення записів. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Через понад 50 років після вбивства президента Джона Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та пастора Мартіна Лютера Кінга — молодшого федеральний уряд не оприлюднив для громадськості всі свої записи, пов’язані з цими подіями. Їхні родини та американський народ заслуговують на прозорість і правду, — заявив американський лідер.

Нагадаємо, 35-го президента США Джона Кеннеді застрелили 22 листопада 1963 року в Далласі, штат Техас. А видатний борець за права людини Мартін Лютер Кінг-молодший був убитий 4 квітня 1968 року в Мемфісі, штат Теннессі.