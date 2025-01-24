Украинская ПВО ночью сбила 25 из 58 российских БпЛА. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор росія вночі 24 січня атакувала Україну 58-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Ворожі дрони летіли з напрямків у росії — Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ. До збиття повітряних цілей залучалися зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ й мобільні вогневі групи. Російські БпЛА збивали у Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Львівській областях. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Загалом було ліквідовано 25 дронів, а ще 27 були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок ворожого удару на Київщині та Чернігівщині постраждали люди і є загиблі. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога.

Нагадаємо, у Фастівському районі Київщини уламки БпЛА влучили у 10-поверховий житловий будинок, внаслідок чого загинув 36-річний чоловік. А в Броварах уламки російського безпілотника впали на житловий будинок, внаслідок чого загинуло подружжя.