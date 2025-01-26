"Вагнер" вернулся в Часов Яр, говорят в 24 бригаде

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У боях за Часів Яр на Донеччині помітили колишніх бійців ПВК «Вагнер».

Про це заявив речник 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Полухін.

За його словами, колишні «вагнерівці» зараз воюють у складі «Ахмату» або ж ДШРГ «Русич». Окрім цього, у боях за Часів Яр бере участь 98-ї повітряно-десантна дивізія ВДВ РФ.

Як зазначив Полухін, це військові, які «пройшли інтенсивну підготовку та готові до боїв як у міській місцевості, так і в полях».

Речник також підкреслив, що зараз ситуація в Часовому Яру дуже складна, оскільки російські військові щодня штурмують українські позиції, застосовуючи тактику наступу малими групами.