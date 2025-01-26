Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
"Вагнер" вернулся в Часов Яр, говорят в 24 бригаде

«Вагнер» вернулся в Часов Яр, говорят в 24 бригаде

26 янв 2025, 21:16
999

У боях за Часів Яр на Донеччині помітили колишніх бійців ПВК «Вагнер».

Про це заявив речник 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Полухін.

За його словами, колишні «вагнерівці» зараз воюють у складі «Ахмату» або ж ДШРГ «Русич». Окрім цього, у боях за Часів Яр бере участь 98-ї повітряно-десантна дивізія ВДВ РФ.

Як зазначив Полухін, це військові, які «пройшли інтенсивну підготовку та готові до боїв як у міській місцевості, так і в полях».

Речник також підкреслив, що зараз ситуація в Часовому Яру дуже складна, оскільки російські військові щодня штурмують українські позиції, застосовуючи тактику наступу малими групами.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров