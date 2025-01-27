Армия рф продвинулась на Донбассе. Фото: DeepState

https://racurs.ua/n203513-armiya-rf-prodvinulas-v-torecke-i-esche-dvuh-naselennyh-punktah-donbassa-deepstate.html

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Армія російської федерації змогла просунутися у низці населених пунктів Донбасу.

Ворожа армія просунулася у Торецьку та біля Андріївки та Новоєлизаветівки у Донецькій області. Про це аналітики проекту DeepState у ніч проти 27 січня повідомили у Telegram.

Також фахівці заявили, що російські окупанти фіксуються в центральній частині Великої Новосілки. Фахівці зазначили, що це вперше у їхній пам’яті, коли «офіційно хтось щось ще «утримує", а кацапи ходять по селищу пруським кроком з прапорами та запускають салюти».

Загалом, іноді дається можливість про втрату великих населених пунктів повідомляти офіційним речникам, щоб вони це доносили до суспільства так, як вважають за потрібне з благою метою. Натомість це сприймається як проявлена можливість навішувати макарони на вуха, в той час коли противника фіксують інші моніторингові групи. Брехня нас всіх погубить. Спочатку, правда, сусідні підрозділи, а потім і суспільство, — наголосили в DeepState.

Нагадаємо, напередодні в 110-й окремій механізованій бригаді ЗСУ повідомили, що українські військові відступили з районів, де існувала загроза оточення в районі Нової Новосілки на Донеччині.